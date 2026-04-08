Reniec amplía horarios ante alta demanda de DNI previo a elecciones

A solo cuatro días de las elecciones, las oficinas del Reniec en el Cercado de Lima registran largas colas de ciudadanos que buscan recoger o tramitar su Documento Nacional de Identidad (DNI). La alta demanda responde a la cercanía del proceso electoral, en el que el DNI es indispensable para poder votar.

El vocero de la entidad informó que más de 800 mil DNIs ya se encuentran listos para su entrega a nivel nacional. Ante esta situación, Reniec ha dispuesto la ampliación de horarios en diversas sedes, con el objetivo de facilitar el acceso de la población a su documento.

Entre las medidas adoptadas, se incluyó la atención hasta la medianoche el pasado 7 de abril y horarios extendidos en oficinas de Lima como Miraflores, Independencia, San Borja, Chosica y el Cercado. Asimismo, se recordó que los ciudadanos podrán sufragar incluso con el DNI vencido, así como los jóvenes que aún cuentan con DNI amarillo.

Para el sábado, la atención será desde las 7:45 a. m. hasta las 4:00 p. m., mientras que el domingo, día de las elecciones, las oficinas permanecerán abiertas para la entrega de documentos. Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a no esperar hasta el último momento y verificar los locales disponibles en la web oficial del Reniec.