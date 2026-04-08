Mujer muere tras violento choque de camioneta contra vivienda en Chorrillos

Un trágico accidente se registró en la avenida Occidental, en el distrito de Chorrillos, donde una mujer perdió la vida luego de que una camioneta se estrellara contra la cochera de una vivienda. Las impactantes imágenes muestran cómo el vehículo, que era conducido a gran velocidad, terminó empotrado contra el muro.

La víctima fue identificada como María del Carmen Jiménez, de 38 años, quien se encontraba en el lugar cerrando la puerta del estacionamiento cuando fue alcanzada por el impacto. Según vecinos, la mujer había llegado recientemente desde Chile y residía en la zona desde hace un tiempo.

La conductora del vehículo, identificada como Ema Oscos, resultó herida y fue trasladada al Hospital Casimiro Ulloa. En tanto, su acompañante, quien iba como copiloto, logró salvarse gracias a la activación de la bolsa de aire. Serenazgo y bomberos acudieron rápidamente para atender la emergencia.

Peritos de la Policía Nacional llegaron al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes, apoyados por imágenes de cámaras de seguridad que ayudarán a determinar la velocidad del vehículo y las causas del accidente. El cuerpo de la víctima fue retirado mientras continúan las diligencias.

Vecinos exigen medidas de seguridad vial

Los residentes de la zona denunciaron que no es la primera vez que ocurre un accidente en esta avenida, por lo que reiteraron su pedido a la Municipalidad de Chorrillos para la instalación de rompemuelles. Señalan que el exceso de velocidad es constante y representa un peligro, especialmente por la cercanía de colegios en el sector.