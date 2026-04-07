Debate por peaje en Separadora Industrial: cuestionan legalidad por falta de vías alternas

El abogado procesalista Wilbert Medina explicó el contexto legal detrás de la controversia por el cobro del peaje en la avenida Separadora Industrial, en la vía de Evitamiento. Señaló que esta infraestructura forma parte de una concesión distinta a la de Rutas de Lima, denominada Línea Amarilla, impulsada inicialmente como una iniciativa privada.

Según detalló, modificaciones posteriores al contrato original habrían alterado el equilibrio del proyecto, permitiendo que la concesionaria financie obras con el cobro del peaje existente, en lugar de inversión propia. Esto, indicó, generó cuestionamientos sobre la legalidad y condiciones del acuerdo.

El punto central del debate radica en la ausencia de vías alternas reales. Medina sostuvo que, de acuerdo con la normativa vigente y criterios del Tribunal Constitucional, toda vía concesionada debe contar con una alternativa eficiente que no implique tiempos excesivos de traslado, lo que no se cumpliría en este caso.

Actualmente, el Poder Judicial evalúa un recurso que busca suspender el cobro del peaje. La decisión podría conocerse en las próximas horas, en medio de un debate que involucra el derecho al libre tránsito y la legalidad de las concesiones viales en la capital.