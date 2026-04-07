Joven lucha por su vida tras accidente en nevado Rajuntay: familiares exigen justicia

Más de dos semanas después del trágico accidente que dejó 10 muertos, una estudiante permanece en UCI mientras deudos denuncian negligencia de la empresa organizadora del viaje.

Una joven universitaria de 20 años se debate entre la vida y la muerte en la unidad de cuidados intensivos, luego de resultar gravemente herida en el accidente ocurrido el pasado 23 de marzo camino al nevado Rajuntay. El siniestro dejó 10 personas fallecidas y más de 15 heridas.

Familiares de las víctimas denunciaron que el viaje fue organizado por una empresa que habría ofrecido condiciones de seguridad que no se cumplieron. Según testimonios, el vehículo presentó fallas técnicas antes del accidente y el conductor no contaba con la experiencia necesaria para la ruta.

Entre las víctimas mortales se encuentran padres e hijos que viajaron con la ilusión de conocer el nevado. Los deudos relataron el dolor de haber perdido a sus seres queridos y cuestionaron la falta de comunicación por parte de la empresa tras el accidente.

Los familiares exigieron a las autoridades una investigación exhaustiva y sanciones para los responsables. Asimismo, pidieron al Ministerio de Turismo reforzar la fiscalización de estas empresas para evitar que tragedias como esta vuelvan a repetirse.