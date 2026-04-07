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07/04/2026

Miss Universo Fátima Bosh visitará la Huacachina y promocionará Ica a nivel mundial

La reina de belleza llegará el 17 de abril al oasis iqueño, donde participará en diversas actividades culturales y turísticas para destacar la riqueza del Perú ante los ojos del mundo.



La actual Miss Universo, Fátima Bosh, visitará en los próximos días el oasis de la Huacachina, en Ica, uno de los destinos turísticos más reconocidos del Perú y recientemente destacado por National Geographic como uno de los más bellos del mundo.

La organización del evento está a cargo de Jessica Newton, quien señaló que esta visita busca promocionar la riqueza cultural, gastronómica y turística de la región. Durante su estadía, se realizarán diversas actividades que permitirán mostrar lo mejor de Ica, incluyendo tradiciones, danzas y la reconocida producción de pisco.

Entre las principales actividades, se tiene previsto un pasacalle, eventos en la laguna de Huacachina y una recreación de la leyenda de la sirena. Además, la Miss Universo recorrerá bodegas locales y participará en experiencias como la pisa de uva, acercándose así a las costumbres de la zona.

La visita se realizará los días 17 y 18 de abril, y se espera que también incluya actividades de aventura como sandboard y recorridos en tubulares, siempre priorizando la seguridad. Esta breve estadía busca posicionar a Ica como un destino turístico de nivel internacional.


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