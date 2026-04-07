Miss Universo Fátima Bosh visitará la Huacachina y promocionará Ica a nivel mundial

La actual Miss Universo, Fátima Bosh, visitará en los próximos días el oasis de la Huacachina, en Ica, uno de los destinos turísticos más reconocidos del Perú y recientemente destacado por National Geographic como uno de los más bellos del mundo.

La organización del evento está a cargo de Jessica Newton, quien señaló que esta visita busca promocionar la riqueza cultural, gastronómica y turística de la región. Durante su estadía, se realizarán diversas actividades que permitirán mostrar lo mejor de Ica, incluyendo tradiciones, danzas y la reconocida producción de pisco.

Entre las principales actividades, se tiene previsto un pasacalle, eventos en la laguna de Huacachina y una recreación de la leyenda de la sirena. Además, la Miss Universo recorrerá bodegas locales y participará en experiencias como la pisa de uva, acercándose así a las costumbres de la zona.

La visita se realizará los días 17 y 18 de abril, y se espera que también incluya actividades de aventura como sandboard y recorridos en tubulares, siempre priorizando la seguridad. Esta breve estadía busca posicionar a Ica como un destino turístico de nivel internacional.