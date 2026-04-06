Investigación de Panamericana Noticias revela “cementerio” de ambulancias de EsSalud

Una investigación de Panamericana Noticias dejó al descubierto un alarmante escenario en el sistema de salud: un “cementerio” de ambulancias de EsSalud que permanecen abandonadas e inoperativas en almacenes, pese a haber sido adquiridas para atender emergencias.

Se trata de 30 ambulancias compradas hace seis años, de las cuales al menos 11 están fuera de servicio y dos ya no tienen reparación posible. Estas unidades, de tipo 2 y marca Mercedes-Benz, no recibieron el mantenimiento adecuado desde hace más de dos años.

Imágenes obtenidas por Panamericana Noticias muestran vehículos cubiertos de polvo, con piezas desarmadas y almacenados en espacios que no cuentan con licencia de funcionamiento ni autorización como talleres mecánicos. La inversión, que supera el medio millón de soles, hoy se encuentra prácticamente perdida.

Según la Contraloría, esta situación responde a una gestión deficiente en el mantenimiento de la flota, lo que habría impedido atender a más de 10 mil asegurados debido a la escasez de ambulancias operativas en Lima y regiones.

Pese a este escenario, EsSalud adquirió recientemente 37 nuevas ambulancias por más de 25 millones de soles, incluyendo mantenimiento por tres años. Sin embargo, hasta el cierre del informe, las autoridades no han brindado explicaciones claras sobre las responsabilidades en el deterioro de las unidades anteriores.

ACTUALIZACIÓN

PRONUNCIAMIENTO DE ESSALUD

Tras la difusión del reportaje “Cementerio de Ambulancias” de la Unidad de Investigación de Panamericana Noticias, EsSalud emitió un comunicado para aclarar la situación de los vehículos mostrados en las imágenes.

La entidad señaló que las ambulancias corresponden a un depósito ubicado en el distrito de Los Olivos y que se trata de unidades en desuso debido a su antigüedad, las cuales se encuentran en proceso de baja.

En ese sentido, EsSalud descartó que estos vehículos tengan relación con el lote de ambulancias adquirido recientemente, el cual —según indicó— cumple con las condiciones necesarias para su funcionamiento.

Asimismo, la institución aseguró que las ambulancias del Servicio de Transporte Asistido de Emergencia se encuentran operativas, en óptimas condiciones y disponibles para garantizar el traslado oportuno de pacientes.