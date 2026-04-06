Instalan cámaras en buses de la línea C del Rápido para enfrentar la inseguridad

Ante el aumento de la delincuencia en el transporte público, algunas unidades de la línea C del Rápido han comenzado a implementar cámaras de seguridad como medida disuasiva. Sin embargo, este sistema es financiado por los propios transportistas y no está conectado directamente a la Policía Nacional.

Las cámaras transmiten en tiempo real hacia una base interna de la empresa, mientras que el único enlace directo con la Policía es el botón de pánico, que permite alertar emergencias y obtener una respuesta en un tiempo estimado de entre 5 a 10 minutos.

Durante un recorrido, se constató que no todas las unidades cuentan con este sistema, lo que evidencia una implementación parcial. Además, pasajeros expresaron opiniones divididas: algunos consideran que las cámaras brindan mayor seguridad, mientras que otros creen que no son suficientes frente a delincuentes organizados.

Los transportistas han reiterado su pedido a las autoridades para implementar un sistema integral de seguridad con cámaras conectadas a la Policía. Aunque se prometió la instalación de miles de dispositivos en Lima y Callao, hasta el momento no se ha concretado, lo que mantiene la preocupación entre conductores y usuarios.