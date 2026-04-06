SJL: sicarios asesinan a motociclista frente a sede del Ministerio Público

Un nuevo hecho de violencia sacudió el distrito de San Juan de Lurigancho, donde un motociclista de 27 años, identificado como José Luis Ramos Olivares, fue asesinado a balazos por sicarios en plena vía pública. El ataque ocurrió frente a una sede del Ministerio Público y a pocos metros de un taller mecánico, generando pánico entre los vecinos de la zona.

Según testigos, al menos cinco disparos se escucharon en el lugar. Tras perpetrar el crimen, el sicario huyó caminando con total tranquilidad, ante la mirada atónita de los residentes, quienes no podían creer lo ocurrido en un área transitada. La víctima quedó tendida en la pista, gravemente herida.

Vecinos y transeúntes intentaron auxiliar al joven y lo trasladaron de inmediato a un hospital cercano; sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, no se pudo salvar su vida debido a la gravedad de las heridas de bala. El hecho ha generado indignación y temor entre los habitantes del sector.

CAPTURAN A DOS SOSPECHOSOS

Horas después, la policía ejecutó un operativo que permitió la captura de dos sospechosos vinculados al crimen, quienes fueron trasladados a la Depincri de San Juan de Lurigancho para las investigaciones correspondientes. En tanto, los vecinos exigieron mayor presencia policial y medidas urgentes de seguridad, señalando que viven en constante zozobra por la criminalidad.