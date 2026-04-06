Precio del diésel se mantiene elevado y empuja al alza los pasajes en Lima

El precio del combustible en Lima, especialmente el diésel, continúa registrando niveles elevados que impactan directamente en el costo del transporte público. Durante un recorrido por distintos distritos, se constató que el galón oscila entre S/ 22.99 y S/ 26.99, con algunos grifos alcanzando casi los S/ 27.

En zonas como La Victoria, San Isidro y Lince, los precios varían dependiendo del establecimiento. En la avenida Prolongación Iquitos, por ejemplo, el diésel se vende alrededor de S/ 24.99, considerado un punto intermedio dentro del mercado actual.

Este incremento afecta principalmente a unidades que aún utilizan diésel, como micros y vehículos de carga pesada. Conductores señalan que el gasto en combustible prácticamente se ha duplicado, pasando de invertir cerca de S/ 100 a más de S/ 200 diarios.

Como consecuencia, el pasaje en rutas cortas ha subido de S/ 1 a S/ 1.50. Sin embargo, no todos los usuarios aceptan el aumento, lo que genera tensiones entre choferes y pasajeros, quienes también se ven golpeados por el alza en el costo de vida.

Especialistas advierten que, si bien el precio del combustible podría ajustarse en el futuro por factores internacionales, el incremento en los pasajes tiende a mantenerse. Esto implica un mayor gasto mensual para quienes usan transporte público a diario, llegando a superar los S/ 100 adicionales.