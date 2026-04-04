San Juan de Miraflores: balean a dos mujeres cuando regresaban a su casa

El violento suceso se registró en el asentamiento humano 01 de abril en el distrito de San Juan de Miraflores (SJM). Un grupo de amigos volvía a casa la tarde del Jueves Santo cuando fueron atacados a balazos.

Dos mujeres del grupo resultaron heridas en el ataque, ellas fueron identificadas como Rosa Ipanaque y Yamile Benítez, las cámaras de seguridad de la calle lograron captar a los agresores, quienes iban en un auto.

RAZONES DEL ATAQUE

Los atacantes dispararon, sin mediar palabra, desde el vehículo negro, desatando el terror entre los jóvenes que corrieron en distintas direcciones para salvar sus vidas. Nadie se explica las razones del ataque.

Vecinos señalaron que el patrullaje de la policía y de los serenos es mínimo, cuando los llaman ante una emergencia llegan después de una hora. Asimismo, indican que ha aumentado la violencia en la zona.