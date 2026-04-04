Tragedia en Matute: hincha fallecido en estadio es velado en su casa de Barrios Altos

El hincha Freddy Cornetero Vega, de 39 años, fallecido durante el banderazo que realizaban los seguidores del club Alianza Lima en el estadio de Matute, es velado en su domicilio ubicado en Barrios Altos.

A solicitud de sus amigos, el velatorio se realiza en la calle, frente a su vivienda, entre los jirones Huánuco y Jauja. Trascendió que el día de mañana será llevado a un local para que lo despida su familia en privado.

PADRE SOLTERO

Luego sus restos serán llevados hasta un cementerio de Huachipa. El fallecido, natural de la ciudad de Ferreñafe, en la región Lambayeque, deja dos menores en la orfandad, trascendió que era padre soltero.

Entre lágrimas uno de los hermanos del fallecido hincha señala que la familia se encargará ahora de las pequeñas, recordó que Freddy siempre asistía al estadio de Matute con amigos para ver jugar al equipo aliancista.