Jueves Santo: fieles recorren iglesias y oran por un Perú mejor

En el marco del Jueves Santo, decenas de fieles se congregaron en el Centro de Lima para cumplir con la tradicional visita a las siete iglesias, una de las prácticas más representativas de la Semana Santa. Desde tempranas horas, familias enteras recorrieron distintos templos en un ambiente de recogimiento y devoción.

Entre las iglesias más visitadas destacaron el Santuario de Santa Rosa, la Iglesia de Santo Domingo, la Catedral de Lima, la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, la Iglesia de San Marcelo, la Iglesia de Las Nazarenas y la Basílica de La Merced, esta última fundada en el siglo XVI. Muchos asistentes señalaron que iniciaron su recorrido desde temprano, avanzando templo por templo como parte de su tradición religiosa.

Asimismo, la Catedral de Lima recibió a numerosos fieles que acudieron a participar de la misa, llegando desde diversos distritos de la capital e incluso desde provincias. Durante esta fecha, los creyentes también realizan otras actividades como el viacrucis, el lavado de pies y el ayuno, como parte de sus prácticas espirituales.

VENTA DE RAMOS DE PALMA

La jornada también estuvo acompañada de expresiones tradicionales, como la venta de ramos de palmas en los exteriores de las iglesias, actividad que algunos comerciantes mantienen por más de 30 años. Incluso, el presidente José María Balcázar visitó la Iglesia de Santo Domingo. De esta manera, entre fe y costumbre, miles de peruanos continúan preservando el espíritu de la Semana Santa.