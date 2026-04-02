Terminal de Atocongo: aumentan viajes al sur por Semana Santa

El inicio del feriado largo por Semana Santa 2026 ha generado un intenso movimiento en el terminal informal de Atocongo, en Lima, donde cientos de viajeros buscan trasladarse hacia el sur del país. Desde tempranas horas de este jueves 2 de abril, se registran largas colas de personas y congestión vehicular en distintos puntos de la capital.

Familias, parejas y grupos de amigos esperan por varias horas para abordar un bus con destino a lugares como Pisco, Chincha e Ica. Incluso, algunos ciudadanos indicaron que permanecen en el lugar desde las 5 de la madrugada sin lograr conseguir un asiento. En la zona, efectivos de la Policía Nacional del Perú intentan mantener el orden ante la gran afluencia de público.

Un equipo periodístico constató que la alta demanda también ha provocado el incremento en los precios de los pasajes. Los usuarios denunciaron que las tarifas se han duplicado en comparación con días habituales, llegando a pagar hasta 40 soles por un viaje hacia Chincha u otros destinos del sur chico.

ALTA DEMANDA DE PASAJEROS

A pesar de las dificultades, los viajeros continúan llegando al terminal con la intención de aprovechar los días festivos fuera de la ciudad. La alta demanda de transporte refleja la masiva movilización de limeños durante estas fechas, aunque también evidencia la falta de control en los costos y la informalidad en algunos servicios.