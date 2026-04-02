Habla fiscal que ve caso de alias “Negro Marín”

El fiscal adjunto provincial, Leonardo Guffanti, se pronunció luego de que el Poder Judicial dictara prisión preventiva contra Miguel Marín Morón, alias “Negro Marín”, sindicado como cabecilla de “Los Sanguinarios de la Construcción”. La medida se da tras la solicitud presentada por el Ministerio Público, que logró revertir la comparecencia con restricciones impuesta inicialmente.

Según explicó el magistrado, la resolución judicial representa un avance importante en el proceso, al considerar que existen elementos suficientes que vinculan al investigado con actividades delictivas como sicariato y extorsión. En ese sentido, destacó el trabajo articulado del equipo fiscal para sustentar el pedido ante las autoridades judiciales.

“Ya el Poder Judicial dictó prisión preventiva contra el ciudadano Miguel Ángel Marín Morón, ahora es tarea de la Policía Nacional lograr su ubicación y captura”, señaló Guffanti Parra, enfatizando la necesidad de que se concrete la detención del investigado en el más breve plazo para su internamiento en el centro penitenciario que disponga el INPE.

DILIGENCIAS EN CURSO

Como se recuerda, alias “Negro Marín” es señalado como presunto cabecilla de una red criminal vinculada a delitos en el sector construcción civil. Las autoridades continúan con las diligencias correspondientes, mientras la Policía Nacional intensifica los operativos para dar con su paradero y ejecutar la orden de captura vigente.