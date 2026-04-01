Incendio en “Maranguita” genera alarma en San Miguel: no se reportan heridos

Un incendio se registró en el interior del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como “Maranguita”, en el distrito de San Miguel, generando gran preocupación entre vecinos y familiares.

El siniestro, catalogado como código uno, se produjo hace menos de una hora y fue controlado por el Cuerpo General de Bomberos, que logró extinguir las llamas tras ingresar al recinto junto a personal policial.

De acuerdo con información preliminar, el incendio habría sido provocado por los propios internos, quienes habrían quemado colchones en medio de un presunto motín, una situación que ya se habría repetido meses atrás.

Las autoridades confirmaron que no se registraron heridos, pese a la magnitud del humo y las llamas. Asimismo, indicaron que serán las instancias correspondientes las encargadas de investigar las causas exactas del incidente.

El hecho reavivó el debate sobre la permanencia de este centro juvenil en una zona urbana, mientras que vecinos y autoridades locales reiteraron su preocupación por la seguridad en los alrededores.