Mototaxista es asesinado a balazos en Comas: investigan posible caso de extorsión

Un joven mototaxista de 23 años fue asesinado a balazos en la tercera zona de Coyllur, en Comas, en un nuevo hecho de violencia que enluta al sector transporte. La víctima fue identificada como Luis Enrique Castañeda Medrano.

Según información policial, el ataque ocurrió cuando el conductor se encontraba reparando su mototaxi en un taller ubicado en la avenida Milagros de Jesús. Sujetos armados llegaron al lugar y le dispararon hasta siete veces, acabando con su vida.

La Policía Nacional no descarta que el crimen esté vinculado a redes de extorsión que operan en la zona. La víctima pertenecía a la empresa de transportes Los Águilas de Carabayllo, gremio que ya había sido afectado por mafias dedicadas al cobro de cupos.

Vecinos y compañeros del mototaxista evitaron dar declaraciones por temor a represalias, aunque algunos exigieron mayor seguridad y cuestionaron la falta de acciones frente al avance de la delincuencia.

Peritos de criminalística llegaron al lugar para iniciar las investigaciones, mientras crece la preocupación por el aumento de asesinatos ligados a la extorsión en distintos sectores del país.