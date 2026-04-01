Gamarra: así luce recuperada avenida Aviación en La Victoria

Vecinos y transeúntes aseguran que ahora pueden caminar con mayor tranquilidad y seguridad, algo que antes era imposible por la congestión y el desorden.

Caminar por la avenida Aviación en la zona de Gamarra era, hasta hace poco, una tarea complicada debido a la presencia masiva de ambulantes y desechos. Hoy, tras un proceso de recuperación del espacio público, el panorama ha cambiado y las veredas y pistas se encuentran liberadas para el tránsito de peatones y vehículos.

Los ciudadanos destacan la transformación. Vecinos y transeúntes aseguran que ahora pueden caminar con mayor tranquilidad y seguridad, algo que antes era imposible por la congestión y el desorden. Además, resaltan que la zona luce más limpia y permite apreciar mejor los comercios formales.

Desde el sector empresarial, Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Empresarial de Gamarra, señaló que anteriormente la zona estaba dominada por el caos, la inseguridad y la presencia de mafias que controlaban espacios públicos. Indicó que la gran afluencia de personas, especialmente usuarios del tren, hacía aún más crítica la situación.

CON ORDEN Y SEGURIDAD

Con las vías despejadas, el tránsito se ha vuelto más fluido y seguro, beneficiando tanto a comerciantes como a clientes. Según representantes del emporio, la recuperación de la Avenida Aviación marca un avance importante en la lucha contra el comercio informal y la delincuencia, y esperan que estas condiciones se mantengan en el tiempo.