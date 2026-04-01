Lluvias y deslizamientos dejan 87 fallecidos a nivel nacional

Las intensas lluvias que afectan diversas regiones del país han dejado hasta el momento 87 personas fallecidas y más de 32 mil damnificados, según informó el Instituto Nacional de Defensa Civil. El jefe de la entidad, Luis Vásquez Guerrero, detalló que esta cifra representa un incremento respecto al último reporte, evidenciando la gravedad de la temporada de precipitaciones.

Entre las regiones más afectadas, Apurímac encabeza la lista con 12 fallecidos, seguida de Cusco con 10, mientras que Piura y Huánuco registran ocho víctimas cada una. Asimismo, Arequipa reporta siete decesos, y La Libertad, Amazonas y Junín contabilizan seis muertes en cada departamento, reflejando el impacto generalizado de este fenómeno climático en el país.

En cuanto a los daños materiales, se reporta la destrucción de 1,720 viviendas y más de 13 mil casas inhabitables. Además, se han perdido más de 31 mil animales y 4,418 hectáreas de cultivos, lo que afecta directamente la economía de miles de familias. Las emergencias registradas ascienden a 4,770, siendo Cajamarca la región con mayor número de incidencias.

LLEVAN AYUDA A AFECTADOS

Frente a esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil ha distribuido más de 830 toneladas de ayuda humanitaria a las zonas afectadas. Las autoridades continúan monitoreando el desarrollo de las lluvias y coordinando acciones con entidades como el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía para atender a la población y mitigar los efectos de estos desastres naturales.