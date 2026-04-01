La era de los robots ya está en Perú: tecnología que promete transformar la vida cotidiana

La tecnología avanza a pasos agigantados y los robots se han convertido en aliados clave para facilitar la vida de las personas. En el Perú, estos desarrollos ya son una realidad y comienzan a integrarse en distintos espacios, desde centros comerciales hasta instituciones públicas, donde cumplen funciones de orientación, asistencia e interacción con el público.

Uno de los principales ejemplos es Expertus, un robot desarrollado por ingenieros peruanos con inteligencia artificial avanzada, capaz de comunicarse en más de 70 idiomas. Este dispositivo está diseñado para brindar información, guiar a los usuarios y adaptarse a diversos entornos como hoteles, empresas o centros educativos, donde incluso puede apoyar en tareas académicas o de atención.

A este avance se suma la presencia de robots humanoides con movimientos cada vez más precisos, que pueden desempeñarse como guías, asistentes o incluso formar parte de actividades de entretenimiento. Algunos modelos, fabricados con materiales como aluminio, logran replicar acciones humanas como caminar, bailar o interactuar, y también pueden ser programados para asistir a personas adultas mayores o con discapacidad.

PATRULLAJE Y MONITOREO

Asimismo, los robots cuadrúpedos, similares a perros, destacan por su versatilidad. Estos equipos pueden realizar patrullajes, monitoreo de espacios, apoyo en labores de rescate o acompañamiento de personas, incluso en entornos de alto riesgo como incendios o zonas mineras. Con precios que varían según su nivel de sofisticación, estas innovaciones marcan el inicio de una nueva etapa tecnológica en el país, donde lo que antes parecía ciencia ficción hoy forma parte del presente.