Peruano participa en histórica misión a la Luna

El Perú dirá presente en uno de los hitos más importantes de la exploración espacial contemporánea con la participación del Mayor General FAP Roberto Melgar Sheen, jefe institucional de CONIDA, en el lanzamiento de la misión Artemis II. Este evento marcará el retorno de la humanidad a la órbita de la Luna tras más de cinco décadas.

El representante peruano se encuentra en el Kennedy Space Center, instalaciones de la NASA, desde donde presenciará el histórico despegue programado para este 1 de abril, con una ventana de lanzamiento que inicia a las 5:24 p.m. (hora peruana).

Como parte de sus acciones de divulgación científica, CONIDA ha organizado un conversatorio virtual previo al lanzamiento, dirigido a medios de comunicación y público en general. En este espacio, especialistas analizarán los avances tecnológicos, así como los desafíos científicos y humanos que implica esta nueva etapa de exploración espacial.

CONVERSATORIO VIRTUAL

Durante la transmisión se abordarán detalles clave sobre el cohete Space Launch System y la nave Orion, además de aspectos poco conocidos de la vida en el espacio. La participación de Melgar Sheen reafirma el compromiso del Perú con el desarrollo científico y la cooperación internacional, consolidando su presencia en los grandes desafíos del futuro.