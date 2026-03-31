24 Horas Edición Medio Día

31/03/2026

Menor es detenido tras intentar incendiar bus de transporte público en San Martín de Porres

Un adolescente fue intervenido por la Policía luego de ser sorprendido intentando quemar un vehículo de transporte, presuntamente vinculado a una banda criminal que opera en la zona.



El hecho ocurrió durante la madrugada, cuando efectivos policiales, con apoyo de Serenazgo, capturaron al menor de iniciales J.M.R. en el distrito de San Martín de Porres. Según las autoridades, el adolescente se desplazaba en una motocicleta y llevaba una galonera con combustible.

De acuerdo a la investigación, el menor habría intentado incendiar un bus de la empresa de transportes Reinoso, estacionado en la calle Enrique Meiggs. La rápida reacción de un ocupante del vehículo frustró el ataque, provocando la huida de los implicados.

Durante la intervención, la Policía halló un panfleto extorsivo firmado por la banda criminal “La Federación”, lo que refuerza la hipótesis de un acto vinculado a extorsión. Además, el menor habría reconocido su participación en los hechos.

Las autoridades también informaron que se investiga al propietario de la motocicleta utilizada y no descartan su implicancia. Asimismo, exhortaron a los padres a reforzar el control sobre sus hijos ante estos hechos delictivos.


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