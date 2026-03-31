Rotura de tubería inunda viviendas con aguas servidas en San Martín de Porres

El incidente ocurrió durante el fin de semana, cuando los residentes detectaron fallas en el buzón de desagüe. Horas después, el agua contaminada empezó a ingresar a las casas, afectando seriamente los ambientes y pertenencias de las familias.

Según los vecinos, la rotura habría sido causada por las obras que se ejecutan en la zona. Denuncian que ninguna empresa o responsable se ha presentado para dar explicaciones ni asumir los daños ocasionados.

Las viviendas quedaron inundadas con aguas servidas, obligando incluso a romper pisos para drenar el desagüe. Además, persiste un fuerte olor y la presencia de insectos, lo que incrementa el temor de enfermedades.

Los afectados exigen la pronta intervención de las autoridades, así como la identificación de los responsables de la obra. Mientras tanto, continúan sin acceso adecuado ni señalización en la zona afectada.