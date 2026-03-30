Vigilante es baleado en SMP y familia sospecha de confusión en ataque

Un vigilante fue atacado a balazos en la urbanización Bipol de Naranjal, en San Martín de Porres, en un hecho que ha generado conmoción entre los vecinos. El joven, que llevaba apenas cuatro días trabajando en el lugar, fue sorprendido por un sicario que le disparó por la espalda.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que el atacante se acerca sigilosamente y dispara hasta en cinco ocasiones contra la víctima. Dos de los impactos fueron en la cabeza y el resto en el cuerpo, dejándolo gravemente herido antes de huir junto a un cómplice en una motocicleta.

El herido, identificado como Roby William Ortiz, de 30 años, fue trasladado de emergencia al Hospital Cayetano Heredia, donde fue sometido a una operación y se encontraba a la espera de una nueva intervención quirúrgica.

Familiares del vigilante sostienen que el ataque habría sido por error, ya que el verdadero objetivo sería su hermano gemelo, quien había recibido amenazas semanas atrás tras una presunta discusión en un campeonato de vóley. La Policía ya investiga el caso para identificar a los responsables.