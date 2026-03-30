Lurín: delincuentes detonan cajero automático y se llevan 22 mil soles

Un nuevo hecho delictivo se registró en el distrito de Lurín, donde delincuentes hicieron detonar un cajero automático ubicado en un grifo del kilómetro 40 de la Panamericana Sur para apoderarse de aproximadamente 22 mil soles. El ataque ocurrió durante la madrugada, aprovechando la escasa presencia de personas en la zona.

De acuerdo con información preliminar, los sujetos utilizaron una manguera para introducir gas inflamable en el cajero y provocar una explosión que les permitió acceder al dinero. La fuerte detonación generó cuantiosos daños materiales, dejando parte de la infraestructura del establecimiento completamente destruida.

Lo más alarmante es que el cajero se encontraba a pocos metros de los surtidores de combustible, lo que incrementó el riesgo de una tragedia mayor. La onda expansiva pudo haber desencadenado un incendio o explosión de gran magnitud, poniendo en peligro la vida de trabajadores y posibles transeúntes.

GRIFO DEJÓ DE OPERAR

Tras registrarse el asalto, agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes e investigar lo ocurrido. Como medida preventiva, el grifo suspendió sus operaciones, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para dar con los responsables.