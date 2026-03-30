24 Horas Edición Central

30/03/2026

SMP: con disparos y golpes asaltan a joven a plena luz del día

Al escuchar los disparos, dos policías que pasaban por el lugar fueron detrás de los delincuentes, sin embargo, no pudieron capturarlos.



Un violento asalto se registró en el distrito de San Martín de Porres, donde dos delincuentes persiguieron y atacaron a un joven para robarle sus pertenencias. El hecho ocurrió en el cruce del jirón Huancayo con la avenida Perú, generando alarma entre los vecinos, transportistas y comerciantes de la zona.

Según las cámaras, los sujetos realizaron hasta tres disparos al aire para intimidar a la víctima, quien intentó escapar sin éxito. Durante la huida, el joven resbaló en la vereda, lo que fue aprovechado por los criminales para interceptarlo y golpearlo antes de despojarlo de todos sus objetos de valor.

Tras cometer el violento robo, los hampones abordaron rápidamente un vehículo de color plomo y huyeron a toda velocidad con rumbo desconocido. En ese momento, un bus de transporte público pasaba por el lugar con dos efectivos policiales a bordo, como parte de un operativo de seguridad en el transporte urbano.

VECINOS PREOCUPADOS

Los agentes descendieron de la unidad al escuchar los disparos e intentaron perseguir a los delincuentes; sin embargo, no lograron capturarlos. Los vecinos del sector expresaron su preocupación por el incremento de la delincuencia y la extorsión y exigieron a las autoridades reforzar la seguridad en la zona.


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