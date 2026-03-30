Sicario asesina a vigilante de 10 disparos en mercado del Callao

Un vigilante fue asesinado a balazos dentro de un mercado ubicado en la Asociación Carrillo Albornoz, en el Callao. El crimen ocurrió mientras la víctima se encontraba en plena jornada laboral en el jirón Áncash.

Según testigos, un sicario ingresó al centro de abastos y, tras ubicar al trabajador, le disparó en al menos 10 ocasiones. Uno de los impactos en la cabeza resultó mortal. Aunque fue trasladado al Hospital Daniel Alcides Carrión, llegó sin vida.

Durante el ataque, dos personas resultaron heridas: una adulta mayor y un hombre de 59 años, quienes fueron alcanzados por las balas y permanecen en cirugía. Vecinos indicaron haber escuchado múltiples disparos que generaron pánico en la zona.

La víctima fue identificada como William Severino. En el lugar, personal de criminalística realiza las investigaciones para esclarecer el móvil del crimen y dar con el responsable de este nuevo hecho de violencia en el Callao.