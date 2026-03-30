Parque de las Leyendas ofrece entradas a mitad de precio para niños por aniversario

El Parque de las Leyendas anunció una promoción especial por su aniversario número 62, permitiendo que los niños ingresen pagando solo la mitad del precio de la entrada hasta este martes en sus sedes de San Miguel y Huachipa.

Durante un recorrido por la zona andina, los visitantes pueden observar diversas especies emblemáticas del Perú como el cóndor andino, pumas, vicuñas e incluso crías recién nacidas. Esta iniciativa busca fomentar la visita familiar y el acercamiento a la fauna nacional.

Además del descuento, el parque ha preparado una agenda especial por Semana Santa, que incluye actividades temáticas relacionadas a estas fechas, así como eventos recreativos para los más pequeños, como la tradicional búsqueda de huevos de Pascua.

Asimismo, se realizarán recorridos nocturnos en el Jardín Botánico, que celebra 25 años, donde los asistentes podrán disfrutar de un ambiente iluminado con personajes míticos. Las autoridades recordaron que gran parte de los animales del parque provienen del rescate del tráfico ilegal, promoviendo así la educación y conservación de la biodiversidad.