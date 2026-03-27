Cierran tramo de la Costa Verde en el Callao por oleaje anómalo

Un tramo de la Costa Verde en el Callao fue cerrado temporalmente debido a un oleaje anómalo que provocó el ingreso de agua de mar hasta la vía. La medida se tomó desde las 3 de la tarde para evitar accidentes de tránsito.

El cierre comprende aproximadamente 2 kilómetros, desde Chucuito hasta el puente Santa Rosa, donde las olas arrastraron piedras, arena y otros objetos hacia la pista, representando un peligro para los vehículos que circulan por la zona.

Personal de la Municipalidad del Callao viene realizando labores de limpieza y retiro de agua acumulada, mientras se monitorea constantemente el comportamiento del mar. Las autoridades no descartan habilitar parcialmente la vía si las condiciones mejoran.

Asimismo, se recomendó a los conductores tomar rutas alternas como la avenida Miguel Grau y el jirón Loreto. El cierre se mantendrá mientras continúe el oleaje, que podría extenderse hasta los próximos días según reportes de las autoridades.