Cae banda “La Batería del Menor” dedicada a extorsión y secuestro de transportistas

La Policía Nacional del Perú logró la captura de Carlos Renato Quispe Carbonel, de 29 años, alias “El Menor”, señalado como el presunto cabecilla de la banda criminal “La Batería del Menor”. La intervención se realizó en San Juan de Lurigancho tras un trabajo de inteligencia y seguimiento.

Durante el operativo también fue detenida Johanna Galarza, alias “La Negra”, quien cumpliría el rol de recaudadora del dinero ilícito. Ambos son investigados por su presunta participación en una red dedicada al cobro de cupos, amenazas y secuestros al paso.

Las autoridades incautaron un arma de fuego, municiones, cartuchos de dinamita, celulares y más de 4 mil soles en efectivo. Estos elementos evidenciarían la actividad delictiva de la organización en diversas zonas del distrito.

Según las investigaciones, la banda extorsionaba a empresas de transporte, comercios, colegios y negocios, además de secuestrar choferes para grabar videos que utilizaban como método de intimidación. También estaría vinculada a amenazas contra conductores de la empresa Santa Rosita.

Aunque el detenido negó su participación, la Policía sostiene que formaría parte de esta organización criminal. Cabe recordar que el pasado 12 de febrero otros tres integrantes fueron capturados tras el secuestro de dos conductores en la misma jurisdicción.