Lucía de la Cruz continúa hospitalizada: familia confirma que está estable

La cantante criolla Lucía de la Cruz, una de las principales referentes de la música peruana, generó preocupación entre sus seguidores tras conocerse que fue internada de emergencia en un hospital local debido a complicaciones en su estado de salud. La noticia se difundió rápidamente, generando muestras de apoyo hacia la artista.

A través de un comunicado oficial, el Hospital María Auxiliadora informó que la intérprete ingresó el 25 de marzo a las 9:40 de la mañana por el servicio de emergencia. Actualmente, se encuentra en la unidad de trauma shock, bajo monitoreo permanente y atención de un equipo multidisciplinario especializado.

Sin embargo, familiares de la artista señalaron que su estado es estable y aclararon detalles sobre su condición. Indicaron que la descompensación estaría relacionada con la diabetes, sumado al desgaste físico por su intensa actividad laboral. Además, explicaron que presenta una infección que obligó a su hospitalización, descartando versiones sobre una situación más grave como intubación o derrame cerebral.

TODOS CON LUCÍA

Cabe señalar que Lucía de la Cruz tenía previsto presentarse este fin de semana para celebrar sus 61 años de vida artística. No obstante, debido a este imprevisto, el evento fue renombrado como “Todos con Lucía” y contará con la participación de diversos artistas invitados, quienes rendirán homenaje a la cantante mientras sus seguidores esperan su pronta recuperación.