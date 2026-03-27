Bomberos advierten crisis por falta de presupuesto y equipos a nivel nacional

El comandante Juan Carlos Morales informó que existe una millonaria brecha presupuestal que impide renovar equipos, unidades y mejorar la infraestructura de las compañías de bomberos. Señaló que actualmente las condiciones son insuficientes para atender emergencias de gran magnitud.

Asimismo, precisó que el Perú necesita al menos 1700 compañías de bomberos, muy por encima de las existentes, que además se encuentran mal equipadas. Esta situación expone a la ciudadanía a riesgos, ya que muchas unidades no cuentan con los recursos necesarios para actuar con rapidez.

Morales también reveló que los propios bomberos asumen gastos de su bolsillo para reparar vehículos o adquirir implementos básicos. Incluso, la falta de choferes y unidades operativas desmotiva al personal, afectando la respuesta ante emergencias.

El comandante cuestionó la falta de continuidad en las gestiones con el Ejecutivo debido a la inestabilidad política. Indicó que, pese a los pedidos reiterados, no se concreta una política de Estado que garantice el fortalecimiento del servicio bomberil.

DONACIONES O INICIATIVAS LOCALES

Finalmente, se exhortó a la ciudadanía a apoyar de manera directa a las compañías de bomberos a través de donaciones o iniciativas locales, mientras se espera una solución estructural desde el Estado.