Semana Santa 2026: presentan lista de 21 iglesias habilitadas para visitantes

La Municipalidad de Lima anunció que 21 iglesias del Cercado de Lima han sido habilitadas para recibir a fieles durante la Semana Santa 2026, tras superar rigurosas inspecciones técnicas. Estas evaluaciones verificaron condiciones clave como instalaciones eléctricas seguras, rutas de evacuación señalizadas, control de aforo y operatividad de extintores, con el objetivo de garantizar celebraciones sin riesgos.

El gerente de Gestión del Riesgo de Desastres, Mario Casaretto, informó que la capital se prepara para recibir a más de dos millones de personas durante estas fechas. Además, adelantó que se realizarán actividades complementarias como un concierto sinfónico abierto al público, en el marco de la campaña “Semana Santa en Lima: Patrimonio de fe y tradición”.

En total, se inspeccionaron 36 templos, de los cuales 21 cumplen con todas las condiciones necesarias para su funcionamiento durante esta festividad religiosa. La comuna destacó que estas acciones buscan proteger la integridad de los asistentes y preservar el orden durante una de las celebraciones más importantes del calendario.

PLAN DE SEGURIDAD

Como parte del Plan de Seguridad “Semana Santa 2026”, presentado en la Plaza de Armas, se desplegará un amplio operativo que incluye 444 cámaras de videovigilancia, 15 drones para monitoreo aéreo, 800 serenos y 300 fiscalizadores. Estas medidas permitirán reforzar la seguridad, controlar el comercio ambulatorio y asegurar una experiencia ordenada para todos los visitantes.