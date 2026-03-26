Teleférico de Miraflores entra en su etapa final y alista marcha blanca en las próximas semanas

A pocas semanas de su inauguración, el teleférico de Miraflores ya se encuentra en su etapa final. Un equipo de Panamericana Televisión accedió en exclusiva al área de operaciones, donde se ultiman detalles de este moderno sistema de transporte que conectará el malecón de la Costa Verde con la playa Redondo.

El proyecto contará con dos teleféricos que operarán en paralelo bajo un sistema vaivén, cada uno con capacidad para 15 pasajeros. El recorrido, de más de 300 metros, tendrá una duración aproximada de tres minutos por trayecto, tanto de subida como de bajada, facilitando el acceso a deportistas, turistas y público en general.

Las cabinas estarán equipadas para transportar también bicicletas, tablas de surf, coches de bebé e incluso mascotas. Además, el sistema funcionará hasta 20 horas al día, desde las cinco de la mañana, y contará con accesos inclusivos como ascensores para personas con discapacidad.

PERIODO DE MARCHA BLANCA

Antes de su apertura oficial, el teleférico pasará por una etapa de marcha blanca que podría iniciar en un plazo de entre seis y diez semanas, periodo en el que el servicio sería gratuito. Posteriormente, la tarifa se estimará en unos 17 soles por un viaje de ida y vuelta. La obra, financiada íntegramente con inversión privada cercana a los 10 millones de dólares, cuenta con tecnología de la empresa austriaca Doppelmayr y operará con energía eléctrica.