Muere escolta del ministro de Defensa tras accidente de tránsito en La Victoria

Un integrante de la escolta del ministro de Defensa, Carlos Díaz Dañino, falleció luego de ser impactado por una camioneta en el distrito de La Victoria. El accidente se registró a la altura de la cuadra 3 de la avenida Arriola, cuando el vehículo habría intentado realizar una maniobra en U en dirección al óvalo Arriola, colisionando contra la motocicleta tipo “halcón” en la que se desplazaba la víctima.

El efectivo, identificado como Jaime David Nieto Rojas, técnico de primera de la Marina de Guerra del Perú, fue trasladado a un centro de salud; sin embargo, falleció en el trayecto pese a los esfuerzos de transeúntes que intentaron auxiliarlo tras el impacto.

De acuerdo con información preliminar, la conductora del vehículo sería una mujer de 53 años, quien permanece bajo disposición policial mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.

Ministerio de Defensa se pronuncia

A través de un comunicado, el Ministerio de Defensa del Perú expresó sus condolencias por el fallecimiento del técnico y señaló que viene colaborando con las autoridades para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar las responsabilidades del caso.