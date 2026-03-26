Cercado de Lima: capturan a presunto extorsionador de colectiveros

En medio de una intervención armada, agentes de la Policía Nacional capturaron a un presunto extorsionador en el jirón Chota, en el Cercado de Lima. El sujeto estaría implicado en el cobro de cupos a conductores de transporte informal que operan en esta zona de la capital.

La detención se produjo tras un operativo en el que los efectivos realizaron disparos para neutralizar al sospechoso, quien fue reducido y trasladado bajo custodia policial. Posteriormente, fue llevado a la sede de la Dirincri, donde continuará siendo investigado conforme a ley.

De acuerdo con las primeras indagaciones, el detenido estaría relacionado con recientes actos de violencia en el sector, incluyendo el ataque a balazos contra una combi que cubre la ruta en esa zona, hecho atribuido a la organización criminal “Los Mexicanos”.

INVESTIGAN SUS VÍNCULOS

Las autoridades no descartan que el intervenido forme parte de esta red delictiva, por lo que continúan las diligencias para esclarecer su participación y determinar posibles conexiones con otros integrantes de la banda dedicada a la extorsión en Lima.