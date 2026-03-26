Detonan explosivo en local de muebles en Trujillo

La región La Libertad volvió a ser escenario de violencia luego de que dos ataques con explosivos se registraran durante la madrugada de este jueves 26 de marzo, afectando a una mueblería en el centro histórico de Trujillo y a una tienda Mass en el distrito de Casa Grande, provincia de Ascope. Ambos hechos son investigados como presuntos casos de extorsión.

El primer atentado ocurrió alrededor de las 12:04 a. m. en la cuadra 17 de la avenida España, donde sujetos desconocidos colocaron un artefacto explosivo en la mueblería M20. La detonación provocó daños en la infraestructura del local y en viviendas cercanas, generando alarma entre los vecinos de la zona.

Horas después, cerca de las 2:00 a. m., un segundo ataque fue perpetrado contra una tienda Mass en Casa Grande. Cámaras de seguridad captaron el momento en que un individuo llega al establecimiento, lanza el explosivo contra la fachada y huye rápidamente del lugar, dejando daños materiales en el negocio.

INVESTIGAN ATENTADOS

Tras ambos atentados, agentes de la Policía y personal de serenazgo acordonaron las zonas afectadas e iniciaron las investigaciones para identificar a los responsables. Las autoridades no descartan que los ataques estén vinculados al cobro de cupos, una modalidad delictiva que continúa generando preocupación en la región.