Terror en Surquillo: encapuchados armados asaltan a padre de familia frente a su casa

Un violento asalto se registró en la calle Bleriot, en Surquillo, donde delincuentes encapuchados y armados interceptaron a un padre de familia en el preciso momento en que ingresaba a su domicilio. El hecho fue captado por cámaras de seguridad y ha generado gran preocupación entre los vecinos de la zona.

Según testigos, los sujetos llegaron a bordo de un vehículo gris de alta gama con lunas polarizadas, descendieron rápidamente y redujeron a la víctima, a quien encerraron dentro de su propio automóvil para despojarlo de sus pertenencias. Durante el ataque, el hombre sufrió una lesión en la cabeza.

Momentos antes, la esposa del afectado, quien ya había ingresado a la vivienda junto a su bebé, gritaba desesperadamente pidiendo ayuda desde el interior. En cuestión de segundos, los delincuentes se llevaron dinero en efectivo, una laptop y un celular, para luego huir con dirección a la avenida Tomás Marsano.

NO ES EL PRIMER ASALTO EN LA ZONA

Vecinos y el conserje del edificio denunciaron que no es la primera vez que ocurre un asalto bajo esta modalidad en la zona, señalando que se trataría del tercer caso reciente. Además, cuestionaron la escasa presencia policial y de serenazgo, especialmente durante las noches. Aunque la pareja afectada se encuentra estable, el temor persiste entre los residentes.