Refuerzan seguridad en la Costa Verde del Callao tras robo de lingotes de oro

Durante un recorrido por la zona, se constató la presencia de personal de Serenazgo en 12 puntos estratégicos a lo largo de la Costa Verde chalaca, tanto en el sentido de sur a norte como de norte a sur. Esta medida busca disuadir actos delictivos y brindar mayor seguridad a los conductores.

Asimismo, se confirmó la instalación de ocho cámaras de videovigilancia de última generación, con capacidad de zoom de hasta 2 kilómetros, lo que permite identificar placas vehiculares y rostros en caso de delitos. Estas cámaras están ubicadas en puntos clave como Buenos Aires, Loreto, Pichincha, Marco Polo y Vigil.

El alcalde del Callao explicó que, pese a estas acciones, han solicitado la titularidad de la vía para poder implementar un despliegue mayor, que incluya mejoras en iluminación, áreas verdes, señalización y el uso de herramientas como armas no letales por parte del Serenazgo.

Las autoridades advirtieron que los delincuentes ya no podrán utilizar esta vía como ruta de escape sin ser detectados. Sin embargo, especialistas y conductores coinciden en que también es necesaria una mayor presencia policial, especialmente en ingresos y salidas, para enfrentar a bandas armadas con mayor capacidad operativa.