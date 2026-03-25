Reabren tramo de la avenida 28 de Julio tras 5 años de obras por la Línea 2 del Metro

La vía, cerrada desde octubre de 2020, vuelve a estar habilitada con tres carriles completamente señalizados. Esta reapertura se da en el marco de los trabajos de la estación Manco Cápac, una de las 27 estaciones que formarán parte del megaproyecto que conectará Ate con el Callao.

Durante el tiempo que permaneció cerrada, los conductores debían tomar rutas alternas como la avenida Manco Cápac, el jirón García Naranjo o la avenida Iquitos, lo que generaba largos tiempos de traslado y fuerte congestión vehicular en la zona.

Con la reapertura, los usuarios ahora pueden reducir significativamente su tiempo de viaje, pasando de aproximadamente 30 minutos a solo 5 minutos en este tramo, facilitando la conexión hacia vías clave como la Vía Expresa y la avenida Brasil.

Conductores consultados destacaron la medida, aunque también cuestionaron la demora de las obras. Actualmente, si bien el tránsito ya fue restablecido, aún se observan cercos metálicos debido a que la estación Manco Cápac se encuentra en un 99% de avance.