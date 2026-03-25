Ataque a balazos en Surco deja dos heridos y un perrito lesionado

Según imágenes difundidas, un sujeto encapuchado llegó directamente hasta una esquina donde un grupo de hombres se encontraba bebiendo licor. Sin mediar palabra, el atacante abrió fuego contra ellos, provocando que los presentes huyeran desesperadamente para ponerse a salvo.

Dos de los hombres resultaron heridos y fueron identificados como Luis Velasco y Walter Cáceres. Este último recibió impactos en la espalda y la pierna, mientras que el otro afectado fue baleado en una extremidad inferior. Ambos fueron auxiliados por los vecinos y trasladados para recibir atención médica.

En medio del tiroteo, un perrito que se encontraba en la zona también fue alcanzado por una bala en la pata delantera. Vecinos lo trasladaron en un patrullero a un veterinario y realizaron una colecta para cubrir los gastos, aunque no lograron reunir el monto total, estimado entre 700 y 800 soles.

Testigos indicaron que los heridos ya fueron operados y se encuentran estables. Sin embargo, cuestionaron la inseguridad en la zona, ya que el ataque ocurrió cerca de una caseta de serenazgo y a pocos minutos de una comisaría, lo que evidencia la creciente ola de violencia en la capital.