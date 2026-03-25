Mujer es asesinada a balazos cuando paseaba a su mascota en Bocanegra

Según informó el general Víctor Reboredo, el crimen ya viene siendo investigado por la Policía Nacional, que maneja como principales hipótesis el tráfico de terrenos y otros delitos vinculados al crimen organizado en la zona.

Las autoridades señalaron que este asesinato se enmarca dentro de un contexto de alta criminalidad en el Callao, donde se registran constantes casos de sicariato, extorsión y disputas territoriales entre bandas delictivas.

Asimismo, la PNP viene ejecutando un operativo de gran escala que inició en El Agustino, donde ya se han intervenido diversas viviendas utilizadas como “caletas” y se han incautado al menos cinco armas de fuego.

Las diligencias continúan en curso y no se descarta que en las próximas horas se logre la captura de los responsables de este crimen que ha vuelto a poner en alerta a la población chalaca.