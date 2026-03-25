SJM: detienen a dos sospechosos de “pepear” y causar muerte de joven estilista

La Policía Nacional del Perú capturó a dos hombres implicados en la muerte del estilista Kevin Alzamora, de 27 años, ocurrida luego de salir de una discoteca en Miraflores. La intervención se realizó en el distrito de San Juan de Miraflores, con presencia de los familiares de la víctima.

Los detenidos fueron identificados como Juan Carlos Córdoba Rodríguez, de 42 años, quien se desempeñaría como vendedor de agua, y un ciudadano venezolano que habría participado como falso taxista. Ambos son investigados por su presunta implicancia en el caso, bajo la modalidad conocida como “pepeo”, que consiste en suministrar sustancias a una persona para dejarla inconsciente.

De acuerdo con las investigaciones, cámaras de seguridad registraron un sospechoso intercambio de botellas, lo que refuerza la hipótesis de que la bebida consumida por la víctima habría sido adulterada. Sin embargo, durante su traslado a la dependencia policial, los intervenidos negaron cualquier participación en los hechos.

INVESTIGACIONES EN CURSO

Las autoridades informaron que los resultados de los exámenes toxicológicos serán claves para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades. Estos análisis, que permitirán conocer si el joven ingirió alguna sustancia, estarán listos en los próximos días, mientras continúan las diligencias del caso.