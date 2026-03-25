Alerta por oleajes anómalos en la costa peruana entre el 25 y 30 de marzo

La Marina de Guerra del Perú lanzó una alerta ante la ocurrencia de oleajes anómalos que afectarán el litoral peruano desde el 25 hasta el 30 de marzo. A través de la Dirección de Hidrografía y Navegación, se informó que este fenómeno podría alterar las condiciones habituales del mar en distintos puntos de la costa.

De acuerdo con el Aviso Especial N.° 11-26, el evento marítimo presentará características variables, con oleajes que pasarán de ligeros a moderados. Esto implica que las olas podrían incrementar significativamente su altura, generando riesgos para las actividades en el mar y zonas cercanas al borde costero.

En el caso del litoral sur, comprendido entre San Juan de Marcona y Tacna, se espera que el oleaje comience de manera ligera desde la madrugada del miércoles 25. No obstante, se prevé un incremento a condiciones moderadas durante la mañana del viernes 27, con una posterior disminución progresiva hacia el domingo 29 en horas de la noche.

LLAMADO A LA POBLACIÓN

Frente a este panorama, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a actuar con prudencia y respetar las disposiciones vigentes. Se recomendó evitar actividades recreativas y labores marítimas durante los días más críticos, así como mantenerse atentos a los comunicados oficiales para prevenir incidentes en el litoral.