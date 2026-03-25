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25/03/2026

Alerta por oleajes anómalos en la costa peruana entre el 25 y 30 de marzo

La Marina de Guerra advirtió que el fenómeno marítimo podría intensificarse en algunos días, por lo que instó a pescadores, bañistas y operadores portuarios a tomar medidas de prevención.



La Marina de Guerra del Perú lanzó una alerta ante la ocurrencia de oleajes anómalos que afectarán el litoral peruano desde el 25 hasta el 30 de marzo. A través de la Dirección de Hidrografía y Navegación, se informó que este fenómeno podría alterar las condiciones habituales del mar en distintos puntos de la costa.

De acuerdo con el Aviso Especial N.° 11-26, el evento marítimo presentará características variables, con oleajes que pasarán de ligeros a moderados. Esto implica que las olas podrían incrementar significativamente su altura, generando riesgos para las actividades en el mar y zonas cercanas al borde costero.

En el caso del litoral sur, comprendido entre San Juan de Marcona y Tacna, se espera que el oleaje comience de manera ligera desde la madrugada del miércoles 25. No obstante, se prevé un incremento a condiciones moderadas durante la mañana del viernes 27, con una posterior disminución progresiva hacia el domingo 29 en horas de la noche.

LLAMADO A LA POBLACIÓN

Frente a este panorama, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a actuar con prudencia y respetar las disposiciones vigentes. Se recomendó evitar actividades recreativas y labores marítimas durante los días más críticos, así como mantenerse atentos a los comunicados oficiales para prevenir incidentes en el litoral.


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