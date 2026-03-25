ONPE enseña a ciudadanos cómo votar correctamente en elecciones generales 2026

Personal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizó una demostración práctica del proceso de votación de cara a las elecciones generales 2026. La actividad se llevó a cabo en el mercado Ciudad y Campo, en el distrito del Rímac, hasta donde llegó nuestro reportero Alejandro de la Fuente para recoger las impresiones de los ciudadanos.

Durante la jornada, los asistentes participaron activamente en una simulación del sufragio, utilizando plumones y cédulas de prueba. Los especialistas explicaron paso a paso cómo emitir un voto válido, destacando la importancia de ubicar correctamente la organización política de su preferencia y marcar con una cruz o aspa dentro del recuadro del símbolo o fotografía del candidato presidencial.

Asimismo, se brindaron indicaciones sobre el voto preferencial para el Congreso de la República, precisando que los electores deben escribir de manera clara el número del candidato elegido dentro del espacio correspondiente, a fin de evitar errores que puedan invalidar su decisión en las urnas.

VOTO CONVENCIONAL

Finalmente, la ONPE reiteró que en las elecciones del 12 de abril de 2026 todos los ciudadanos deberán utilizar el voto convencional mediante cédula física, debido a que el sistema de voto digital aún no cuenta con la auditoría externa necesaria para su implementación, buscando así garantizar la transparencia y confianza en el proceso electoral.