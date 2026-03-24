SMP: esposa de chofer baleado por sicarios pide ayuda para costear tratamiento médico

Un nuevo caso de sicariato golpea al distrito de San Martín de Porres. Alfredo Toribio Espinoza, conductor de la empresa Translicsa, lucha por su vida tras haber sido baleado por presuntos sicarios mientras se encontraba trabajando en la avenida Pacasmayo.

El ataque ocurrió el pasado 9 de marzo, cuando delincuentes interceptaron al chofer y le dispararon, presuntamente como represalia porque la empresa para la que laboraba se habría negado a pagar cupos. Desde entonces, la víctima permanece en estado delicado y será sometida a su octava intervención quirúrgica.

Su esposa informó que hasta el momento han gastado más de 15 mil soles en su tratamiento médico, una cifra que sigue en aumento debido a la gravedad de sus lesiones. Ante esta delicada situación, hizo un llamado desesperado a la solidaridad de la población para poder continuar cubriendo los gastos.

NÚMERO DE YAPE: 910-437-587

Quienes deseen apoyar pueden hacerlo a través del número 910-437-587 mediante el aplicativo Yape. La familia espera reunir los fondos necesarios para continuar con la atención médica, mientras el caso vuelve a evidenciar la grave problemática de extorsiones y sicariato que afecta al transporte público en Lima.