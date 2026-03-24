Elecciones 2026: multa por no ser miembro de mesa asciende a S/275 y se suma a sanción por no votar

A menos de un mes de las Elecciones Generales 2026, el Jurado Nacional de Elecciones reiteró que el voto es obligatorio para los ciudadanos entre 18 y 70 años, y que no cumplir con este deber cívico implica sanciones económicas. Además, advirtió que quienes fueron designados como miembros de mesa también enfrentarán multas si no cumplen con su función.

La multa por no acudir a votar varía según la clasificación del distrito que figura en el DNI del elector. En distritos considerados no pobres, la sanción es de S/110; en distritos pobres, asciende a S/55; y en zonas de pobreza extrema, el monto es de S/27.50. Estas categorías están establecidas por el INEI.

En tanto, para los ciudadanos que fueron sorteados como miembros de mesa y no se presentan el día de la jornada electoral, la multa es significativamente mayor y no depende del nivel de pobreza del distrito. En todos los casos, la sanción equivale al 5 % de la UIT, es decir, S/275.

MULTAS SE ACUMULAN

El Jurado Nacional de Elecciones también precisó que, si una persona incumple tanto con votar como con su labor de miembro de mesa, las multas se acumulan. Por ello, las autoridades del JNE exhortaron a la población a cumplir con sus responsabilidades cívicas y evitar sanciones económicas innecesarias.