Caen “Las Ñañas del Boulevard” por pepear a jóvenes en Barranco

Agentes de la Comisaría de Turismo de Lima Sur desarticularon a la organización criminal denominada “Las Ñañas del Boulevard”, dedicada a drogar y robar a jóvenes en la zona del Boulevard de Barranco. La intervención policial permitió la captura de las integrantes de esta banda, quienes operaban de manera sistemática en locales nocturnos del distrito.

De acuerdo con las autoridades, las mujeres identificaban a sus víctimas a la salida de discotecas, donde entablaban conversación para ganarse su confianza. Posteriormente, las llevaban a otros lugares, donde les suministraban sustancias para dejarlas inconscientes y así poder sustraer sus pertenencias de valor sin resistencia.

La Policía informó que no sería la primera vez que estas mujeres incurren en este tipo de delitos. Según el reporte, ya han sido detenidas en al menos dos ocasiones anteriores por hechos similares, lo que evidencia un patrón delictivo reiterativo en la misma zona.

EN MANOS DEL MINISTERIO PÚBLICO

Las detenidas fueron trasladadas a la dependencia policial correspondiente, donde continúan las diligencias de ley. En las próximas horas serán puestas a disposición del Ministerio Público, que se encargará de determinar su situación legal mientras avanzan las investigaciones.