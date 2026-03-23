ONPE implementa herramientas de inclusión electoral para personas con discapacidad

Para miles de peruanos, acudir a votar sigue siendo un verdadero desafío. Veredas en mal estado, pistas deterioradas y la falta de rampas continúan siendo obstáculos para personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas. En un país donde el voto es obligatorio, garantizar el acceso equitativo a las urnas sigue siendo una tarea pendiente.

Ante esta situación, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha implementado diversas medidas para promover la inclusión durante los comicios. Entre ellas destacan las plantillas en sistema braille, que permiten a personas con discapacidad visual emitir su voto de manera autónoma, siempre que sepan leer este sistema. Además, se mantiene la opción del voto asistido, que permite al elector ingresar a la cabina con una persona de su confianza.

El subgerente de Documentación e Investigación Electoral de la ONPE, Pablo Hartill Montalvo, explicó también la implementación de módulos temporales de votación. Estos espacios, ubicados cerca del ingreso de los locales, permiten trasladar la mesa de sufragio hacia el elector con discapacidad, facilitando así su participación sin necesidad de desplazarse largas distancias dentro del recinto. Asimismo, se habilitará un canal de videollamadas en lengua de señas para atender consultas de personas con discapacidad auditiva.

MEJORES CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA

Sin embargo, la inclusión electoral no depende únicamente de las medidas adoptadas dentro de los centros de votación. Según la ONPE, en el país existen más de 204 mil electores con discapacidad, quienes aún enfrentan dificultades para llegar a sus locales. Ciudadanos consultados demandaron mejores condiciones de infraestructura y accesibilidad. Especialistas coinciden en que, si bien se han dado avances importantes, todavía existen grandes retos para garantizar que todos los peruanos puedan ejercer su derecho al voto en igualdad de condiciones.