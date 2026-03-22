Equipo de 24 Horas abordó bus de Translicsa con resguardo policial

Un equipo del noticiero 24 Horas abordó una unidad de la empresa de transporte Translicsa que opera con resguardo policial, en medio de la creciente preocupación por la inseguridad en el transporte público. La presencia de agentes a bordo forma parte de las acciones implementadas para proteger tanto a pasajeros como a conductores.

Durante el recorrido, se pudo observar a efectivos policiales vigilando el interior del bus, lo que genera mayor tranquilidad entre los usuarios. Esta medida surge tras una serie de hechos delictivos que han afectado al sector, incluyendo ataques contra choferes por parte de delincuentes.

Los pasajeros saludaron la iniciativa y señalaron que el acompañamiento policial representa un importante avance en la lucha contra la delincuencia. Asimismo, indicaron que ahora se sienten más seguros al momento de utilizar este servicio de transporte.

SALUDARON INICIATIVA

Varios usuarios coincidieron en que la inseguridad ha sido una constante en los últimos meses, incluso con casos de conductores asesinados. En ese sentido, consideraron que este tipo de acciones debería replicarse en otras rutas para garantizar la seguridad de todos.