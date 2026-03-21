Extorsionadores amenazan a conductores de empresa Translicsa a pesar que pagan cupos

No los dejan trabajar tranquilos. Choferes de la Translicsa, pese a que viene pagando cupos, nuevamente recibieron un mensaje extorsivo, proveniente de la misma organización criminal a la que realizan pagos.

Según relatan los conductores, no comprenden el mensaje extorsivo porque la empresa está cumpliendo con los requerimientos de la banda criminal, que amenazó con más ataques, un chofer en la ruta será ejecutado.

PLAN POLICIAL

Julio Bertonoche, dirigente del gremio de transportistas de Lima Sur, confirmó que frente a esta situación, el plan operativo de la Policía Nacional, que estaba previsto para el día lunes (mañana), fue adelantado.

A esta estrategia le han implementado también capacitaciones a los conductores, que se llevará a cabo el día jueves. El día de mañana, el ministro del Interior, José Zapata, visitará el paradero inicial de la empresa.